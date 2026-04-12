Salut fa marxa enrere i retirarà els incentius als CAP per reduir les baixes laborals

El Departament de Salut recula i, finalment, retirarà els incentius als CAP per escurçar les baixes laborals. Concretament, estava en marxa una prova pilot que preveia premiar els centres d'atenció primària que aconseguissin reduir la durada de les baixes resolent més ràpidament el diagnòstic dels pacients. La mesura havia generat polèmica i tant sindicats com grups parlamentaris havien alertat el Govern que calia retirar la iniciativa perquè pot condicionar el criteri dels professionals. Ara, segons ha avançat El País, el departament d'Olga Pané -que tot just aquest diumenge s'ha fracturat el peroné- ha decidit fer marxa enrere i no tindrà en compte la durada de les baixes a l'hora d'atribuir fons als CAP.
Segons el plantejament inicial del Govern, l'Executiu defensava que la finalitat era evitar casos com haver d'estar cinc mesos de baixa per obtenir un diagnòstic en situacions que no es consideren greus. Ser Catalunya detallava que la idea era que cada centre mantingués el seu pressupost i, en tot cas, rebria un suplement d'un 5% si s'aconsegueixen els objectius fixats.
Davant la proposta, diversos sindicats i grups parlamentaris (Junts, ERC, Comuns i CUP) van sortir a defensar que calia retirar la mesura. Fins i tot, els Comuns havien amenaçat de condicionar els pressupostos si no es revertia la situació.
Aquest dijous, des del faristol de la sala de premsa parlamentària, la metgessa de família Eva Segura Viciano va ser contundent. "S’ha mentit quan es diu que aquests indicadors no afecten en cap cas les decisions clíniques que prenem a la consulta. És una mentida. S’ha mentit a nivell poblacional i també s’ha mentit als grups parlamentaris que han interlocutat amb la conselleria de Salut perquè la informació que s’ha donat no és la correcta. Aquests indicadors a dia d’avui es continuen explicant a tots els equips d’atenció primària i continuen plenament vigents".
Finalment, però, res de tot això passarà perquè, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN, Pané ha decidit recular i aquesta setmana vinent posarà punt final a la prova pilot. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, celebra ara la rectificació: "Per fi reconeixen que estaven negant la realitat. Les baixes laborals només han de respondre a criteris mèdics".
La consellera Pané es fractura el peroné
Tot just aquest diumenge, el departament de Pané ha informat que la consellera ha patit un accident domèstic i s'ha fracturat el peroné. Serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà les seves funcions fins que Pané es recuperi. Cal recordar que fa només uns dies va tornar de baixa la consellera d'Educació, Esther Niubó, després que l'operessin per un càncer, i que fa dos mesos el president Salvador Illa també va estar de baixa per una infecció òssia al pubi.