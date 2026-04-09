El xoc pels incentius per escurçar baixes laborals es fa gran: «S'ha mentit la població i els grups parlamentaris»

Al Govern de Salvador Illa té un maldecap creixent. El debat sobre els incentius per escurçar algunes baixes laborals -de salut mental i osteomusculars- és cada vegada més gran i remou més posicionaments. Mentre la conselleria de Salut nega la major i rebutja que s'hagi aplicat cap mena d'al·licient que condicioni el pressupost dels equips d'atenció primària al temps de les incapacitats temporals a la feina, els col·lectius de treballadors sanitaris expliquen una realitat totalment diferent. També els sindicats i una àmplia representació del Parlament (Junts, ERC, Comuns i CUP) ha alçat la veu contra el model que planteja actualment la Generalitat als CAPs.
Aquest dijous, des del faristol de la sala de premsa parlamentària, la metgessa de família Eva Segura Viciano ha estat contundent. "S’ha mentit quan es diu que aquests indicadors no afecten en cap cas les decisions clíniques que prenem a la consulta. És una mentida. S’ha mentit a nivell poblacional i també s’ha mentit als grups parlamentaris que han interlocutat amb la conselleria de Salut perquè la informació que s’ha donat no és la correcta. Aquests indicadors a dia d’avui es continuen explicant a tots els equips d’atenció primària i continuen plenament vigents", ha expressat, després que setmanes enrere els Comuns intentessin negociar amb el PSC la desaparició d'aquests condicionants. A la pràctica, el text de l'acord pels pressupostos no era prou explícit i els incentius continuen plantejant-se, ha reblat la membre del Fórum Català d'Atenció Primària (FoCAP) i delegada del sindicat Metges de Catalunya (MC).
Organitzacions de professionals sanitaris com el FoCAP i la Capçalera s'havien de reunir aquest dijous amb diverses formacions polítiques del Parlament: les entitats asseguren que els plans eren veure's amb el PSC, ERC, Comuns i CUP. La primera força, però, la que ocupa el Govern, no ha format part de la trobada finalment. "Avui pensàvem que ens reuniríem amb el PSC i no ho hem pogut fer. I el dia 20 d'abril teníem prevista una reunió amb el responsable de baixes laborals del CatSalut i tampoc serà possible aquesta reunió", ha exposat Eva Segura Viciano. Amb aquest resum ha conclòs que la voluntat de diàleg de l'executiu de Salvador Illa és "nul·la". Tanmateix, fonts del grup socialista remarquen a Nació que no tenien "cap petició de reunió ni de Capçalera ni de FoCAP", i que intentaran resoldre aquest malentès amb les dues organitzacions.
Alhora, fonts de la conselleria liderada per Olga Pané, de moment, estableixen a aquest diari que el Govern es planteja oferir alguna reacció a partir d'aquest divendres. Fins ara, però, el tarannà general ha estat de negació de les acusacions. Aquest mateix dimarts, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, negava que s'influís el criteri mèdic amb l'actual funcionament sanitari del pressupost als centres d'atenció primària. El moment de decidir les altes mèdiques obeeix a criteris "únicament i exclusivament" mèdics, subratllava Paneque.
Una àmplia representació de col·lectius de treballadors del món sanitari, però, aquest dijous denunciaven exactament el contrari. A les reclamacions de la Capçalera i el FoCAP s'han sumat els sindicats CCOO, UGT, Metges de Catalunya, la Intersindical, la CGT, l'FTC-IAC, CATAC-CTS i Infermeres de Catalunya. En el manifest de denúncia s'han comptat més de 2.000 signatures de professionals a títol individual, a més del suport explícit de 32 direccions d'equips d'atenció primària. "El rebuig a la mesura és ampli i transversal", reivindiquen des del front popular que exigeix al Govern de Salvador Illa que mogui fitxa, quan ja fa gairebé dos mesos des del moment en què la diputada Laure Vega (CUP) va exposar el pla d'incentius per escurçar baixes laborals en un ple del Parlament.
Més enllà dels incentius: crítiques al relat
Però no és només una qüestió de la mesura concreta. El sector sanitari mobilitzat reclama al Govern que canviï el discurs que pretén estendre que a Catalunya hi ha baixes laborals massa llargues o que sobredimensiona el frau. També posen en dubte l'atenció que reben els treballadors per part de les mútues laborals. "Puc comptar amb els dits d’una mà quants pacients estan fent frau. Jo conec els meus pacients, porto 10 anys amb el meu cupo de pacients, i sé quin pacient potser pot fer frau o em pot estar dient una mentida quan té una baixa laboral. Però el que puc assegurar és que cada dia a la consulta em trobo un treballador o una treballadora que no ha sigut atès adequadament a la mútua laboral quan ha tingut un accident laboral o quan té una clara malaltia professional. Això és la realitat que ens trobem a la consulta cada dia", ha etzibat Segura, metgessa de família al CAP Manso de Barcelona.
Darrerament, els Comuns han plantejat que existeix una insatisfacció amb el paper de l'executiu socialista en aquesta carpeta. Els de Jéssica Albiach sostenen que si no es garanteix la desaparició dels incentius per escurçar les baixes, no es donarà suport als pressupostos de Salvador Illa. Altres formacions d'esquerres, com ERC o la CUP, ho han etiquetat de "mala praxis" i han assenyalat "mentides" del Govern. Al seu torn, des de Junts s'ha considerat que premiar metges per reduir el temps de les baixes "és pervertir el sistema". La conselleria valora la situació, evita moviments bruscos i amaga les cartes, però la pressió cada vegada és més intensa.