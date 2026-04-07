Els Comuns «condicionen» el suport als pressupostos a revertir la situació de les baixes mèdiques

Els Comuns insisteixen al Govern que el suport als pressupostos estarà "condicionat" a "revertir de forma definitiva" la instrucció de les altes mèdiques i demanen a la consellera de Salut, Olga Pané, que "deixi d'enredar el país". Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, que ha remarcat que la durada de les baixes laborals no pot estar lligada a "criteris estrictament econòmics" i ha reclamat que "no es deixi en fals la paraula" del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la instrucció de les altes mèdiques.
Cid ha lamentat que l'executiu està "incomplint" l'acord amb els Comuns per als pressupostos, que incloïa revertir la instrucció de les altes mèdiques. Segons ha indicat, un 3% del fiançament del contracte programa dels CAP està condicionat a la reducció de les baixes laborals i també afecta la retribució dels professionals. "El Govern té una alerta roja amb això. No tolerarem que hi hagi un incompliment en l'acord de pressupostos", ha afirmat Cid, que ha subratllat que "xoca que el president digui una cosa i es faci la contrària". Amb tot, els Comuns no demanen per ara la dimissió de Pané. "De moment, em quedo en què compleixin els acords", ha dit el portaveu del partit al Parlament.
D'altra banda, Cid ha demanat al Govern que imposi una "sanció exemplar" a l'empresa del bloc Sant Agustí, New Amsterdam Developers (NAD), abans del 15 d'abril, la nova data prevista per al desnonament. Ha considerat que cal una "sanció contundent de manera salvatge" contra aquells que "intenten fer negoci amb el dret a l'habitatge". Per als Comuns, cal que aquesta sanció "fixi un precedent". Finalment, Cid ha demanat també posar en marxa el cos d'inspectors en habitatge amb el "màxim rang" per tenir una "direcció política clara a qui creu que l'habitatge és un negoci i no un dret".
El Govern nega la major
Mentre avancen les converses, creix el malestar als Comuns pels recursos dels CAP per retallar les baixes mèdiques. El partit de Jéssica Albiach vol que l'executiu aclareixi aquesta qüestió i el Govern nega la major i insisteix que no es donaran diners als centres perquè les baixes siguin més curtes. "El Departament de Salut vol eliminar demores per tenir més bons diagnòstics, posar recursos per millorar recuperació, però el criteri sempre és clínic; les baixes mèdiques es faran sempre amb criteris mèdics", ha insistit Paneque. Els recursos, diu l'executiu, són per agilitzar les proves, diagnòstics i rehabilitacions de baixes.