El Govern i ERC entren al detall de la negociació pressupostària

El Govern torna de les vacances de Setmana Santa amb deures pendents, cap de més important que encarrilar (per fi) la negociació dels pressupostos. Va haver reunions abans de l'aturada i n'hi haurà més a partir d'ara, amb l'horitzó de tenir els comptes aprovats abans de l'estiu. "Estem treballant amb ERC en l'àmbit específicament pressupostari i de partides concretes per tenir-los abans de juny", ha especificat la portaveu, Sílvia Paneque. No ha volgut donar més detalls d'una negociació que l'executiu vol que siguin "discretes" i que els republicans volen que inclogui traspassos de competències de l'Estat a la Generalitat.
La portaveu no ha volgut detallar la metodologia de les converses -s'han constituït diversos grups de treball sectorial, com apuntava aquest dimarts El Periódico- ni el calendari de reunions. Tampoc què pot oferir el Govern en matèria de traspassos per convèncer els republicans. "L'important és tenir pressupostos i ho anunciarem quan arribin, no especularem amb les converses", ha indicat Paneque, que ha assegurat que posaran "tot el que hi hagi a l'abast" per aconseguir els comptes abans de l'estiu. "Complirem els compromisos i esperem que ERC també compleixi", ha afegit.
Amb l'acord "in extremis" entre el Govern i els socis per donar-se més temps per negociar, Salvador Illa assumia la derrota de retirar uns pressupostos aprovats al consell executiu, a canvi que ERC retirés l'IRPF com a línia vermella. La recaptació dels impostos ha deixat de ser condició sine qua non per obrir converses, però Paneque ha assegurat que l'executiu continua compromès amb els acords d'investidura. "No deixem de banda altres qüestions que tenen calendaris diferents", ha indicat. L'IRPF n'és un exemple, però també la gestió dels aeroports catalans. El Govern vol que Catalunya guanyi pes en la governança del Prat.
En tot cas, des d'ERC es mantenen a l'expectativa que el PSC posi alternatives al traspàs de l'IRPF sobre la taula. La portaveu parlamentària, Ester Capella, ha insistit que els comptes han d'anar lligats a "avenços en sobirania", però tampoc ha ofert concrecions. La contraoferta de l'executiu, això sí, no necessàriament ha de ser una sola mesura, sinó que es podria traduir en una sèrie de traspassos en el curt i en el llarg termini. Un d'aquests traspassos podria ser, per exemple, la gestió de les prestacions d'atur, com ha avançat La Vanguardia, però Capella ha insistit que la pilota està sobre la teulada del Govern.
I des de Palau, el que traslladen és que l'acord signat amb ERC fa unes setmanes per donar més marge de temps a la negociació és per abordar els pressupostos, i insisteixen que els treballs se circumscriuen "a allò que es pot fer des de Catalunya". És a dir, en públic, el Govern insisteix que la negociació de pressupostos s'ha d'emmarcar en les competències de la Generalitat, no pas en possibles traspassos de competències per part de l'Estat, que es poden abordar en paral·lel a les converses pressupostàries i amb calendaris més flexibles.
Malestar als Comuns per les baixes
Mentre avancen les converses, creix el malestar als Comuns pels recursos dels CAP per retallar les baixes mèdiques. El partit de Jéssica Albiach vol que l'executiu aclareixi aquesta qüestió i el Govern nega la major i insisteix que no es donaran diners als centres perquè les baixes siguin més curtes. "El Departament de Salut vol eliminar demores per tenir més bons diagnòstics, posar recursos per millorar recuperació, però el criteri sempre és clínic; les baixes mèdiques es faran sempre amb criteris mèdics", ha insistit Paneque. Els recursos, diu l'executiu, són per agilitzar les proves, diagnòstics i rehabilitacions de baixes.