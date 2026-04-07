El Govern aprova un fons extraordinari de 100 milions per fer obres de millora en escoles

El Govern ha aprovat aquest dimarts un fons extraordinari de 100 milions d'euros per fer obres de millora a escoles, segons ha anunciat a les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa. En concret, i de la mà dels ajuntaments, s'actuarà en 723 municipis per garantir "escoles més còmodes, més segures i més adaptades als nens i nenes". Illa ha explicat que moltes escoles porten "dues dècades sense les inversions necessàries" i més d'una quarta part es van construir abans del 1960. El fons ha de servir per "actualitzar i reformar" aquests centres educatius. La mesura s'aprovarà al Consell Executiu, al que aquest dimarts torna la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de dos mesos de baixa per malaltia.