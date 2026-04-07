07 de abril de 2026

Societat

El Govern aprova un fons extraordinari de 100 milions per fer obres de millora en escoles

  • Imatge d'una aula buida de l'escola Minerva de Lleida -

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 12:19
Actualitzat el 07 d’abril de 2026 a les 12:24

El Govern ha aprovat aquest dimarts un fons extraordinari de 100 milions d'euros per fer obres de millora a escoles, segons ha anunciat a les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa. En concret, i de la mà dels ajuntaments, s'actuarà en 723 municipis per garantir "escoles més còmodes, més segures i més adaptades als nens i nenes". Illa ha explicat que moltes escoles porten "dues dècades sense les inversions necessàries" i més d'una quarta part es van construir abans del 1960. El fons ha de servir per "actualitzar i reformar" aquests centres educatius. La mesura s'aprovarà al Consell Executiu, al que aquest dimarts torna la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de dos mesos de baixa per malaltia.

 

