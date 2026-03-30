Educació defensa que la decisió del TSJC «no altera» l'activitat als centres i que el català continua sent vehicular

El Departament d'Educació defensa que la decisió del TSJC sobre el català "no altera l'activitat ordinària dels centres educatius" i el català, i l'aranès a l'Aran, "es manté com a llengua vehicular". Segons fonts de la conselleria, els Documents per a l'Organització i Gestió de Centres (DOIGC) continuen "plenament vigents", incloent-hi els criteris d'ús lingüístic. A més, recorden que el decret de règim lingüístic ja estava suspès cautelarment i no s'ha aplicat aquest curs. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que el model d'escola en català està "avalat", no només pels resultats, sinó també "per la consistència de diferents decrets i normativa que ha aprovat el Govern". \r\n