17 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

La CUP veu la mesura per reduir les baixes laborals com un «xantatge als metges»

  • La diputada de la CUP al Parlament Laure Vega en una roda de premsa -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 13:38
Actualitzat el 17 de febrer de 2026 a les 13:39

La portaveu de la CUP al Parlament, Laure Vega, ha manifestat, en una roda de premsa al Parlament, el malestar del partit amb relació a la mesura del Govern per reduir les baixes laborals. Vega ha defensat que per tal d’agilitzar les proves diagnòstiques calen més recursos al servei sanitari. Ha afirmat que la mesura és un “xantatge als metges” i ha assegurat que “no anar a la feina per estar malalt és un dret”. La portaveu ha valorat negativament la gestió de la consellera de Salut i ha suggerit una suposada influència de la patronal en la presa de decisions. També ha remarcat la urgència del grup parlamentari anticapitalista per solucionar la situació de l'habitatge, “allò que està sagnant al país”.

Et pot interessar