El Govern pesca científics als Estats Units de Trump: 78 places i 30 milions d'euros en tres anys

El Govern ha concretat aquest dilluns un pla per pescar científics d'alt nivell que actualment treballen als Estats Units i que vulguin marxar-ne per la deriva negacionista provocada per Donald Trump. Segons ha detallat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el pla és per als anys pròxims tres anys, està dotat amb 30 milions d'euros i oferirà 78 places per a investigadors. Aquest 2025 ja s'incorporaran 26 científics.

"Davant del negacionisme que veiem als Estats Units, les persones que puguin veure coartada la seva llibertat acadèmica i que sentin que no estan en l'entorn adequat, posen en marxa un programa de tres anys per oferir places als investigadors que ho vulguin, amb l'únic requisit de l'excel·lència", ha explicat Illa.

El programa Catalonian Talent Bridge, anunciat en la clausura d'un acte del diari Expansión, és l'estratègia de la Generalitat per captar talent dels Estats Units que veuen perillar les seves investigacions per l'arribada de Trump a la Casa Blanca. Des de la Generalitat alerten que la situació per als acadèmics als EUA és "crítica" i asseguren que molts volen abandonar el país. El requisit perquè puguin venir a Catalunya serà "l'excel·lència".

Es durà a terme mitjançant una convocatòria extraordinària de programes com ara ICREA, per a investigadors sènior amb trajectòries d'excel·lència; Pla Serra Húnter, per a professorat universitari; i Beatriu de Pinós, per a postdoctorands "amb alt potencial". En aquest pla hi participen les 12 universitats catalanes, els 42 centres de recerca CERCA, el Sincrotró ALBA, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica.

En el marc d'aquest pla s'oferiran contractes, paquets d'acollida per facilitar la integració dels nous investigadors. El Govern considera que permetrà enfortir el sistema de recerca català amb talent internacional, reforçar aliances amb institucions científiques i projectar Catalunya com un país "científicament actiu".