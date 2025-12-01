El Govern preveu acabar l’any amb cinc encomanes de gestió en marxa: de l'Eix Pirinenc a la ronda Nord

La Generalitat preveu acabar l’any amb cinc encomanes de gestió en marxa amb una inversió total de 1.130 milions d’euros fins al 2033. Així ho ha explicat aquest dilluns el secretari d’Infraestructures, Manel Nadal, que ha defensat que amb aquest tipus de gestió es duplica la capacitat d’execució d’obres de la Generalitat.
El conjunt de projectes que estan en marxa són els de l’Eix Pirinenc, els enllaços de l'AP-2 i l’AP-7, alguns intercanviadors ferroviaris, la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès i, finalment, les obres a l'N-II i la C-32. La firma d’aquest últim conveni és l’únic que queda pendent, i algunes de les obres començaran durant el 2026, com les del Maresme.
Nadal ha assegurat que l’execució de les obres a través de les encomanes de gestió garanteix que els “diners arriben a Catalunya” i els treballs es fan. A més, ha explicat que aquesta fórmula permet promoure una política de proximitat i de diàleg amb el territori.
Dels cinc convenis previstos, només n'hi ha un que no s’ha signat, tot i que està previst que es faci durant aquest mes de desembre. És el relatiu a les obres de pacificació de l’N-II i la millora de la connectivitat de la C-32 a la comarca del Maresme. Tot i que aquest document no s’ha signat, la Generalitat preveu que les obres avancin ràpidament.
Intercanviadors i nou traçat a l’Eix Pirinenc
Dels que sí que s’han signat, el conveni més recent és el dels intercanviadors d’FGC amb Rodalies al Vallès. En concret, els projectes que uneixen ambdós operadors a les estacions de Volpelleres i Hospital General es van signar aquest novembre i contemplen un pressupost de 36 milions d’euros.
D’altra banda, el conveni de l’Eix Pirinenc, que es va signar el novembre del 2024 i té un finançament de 260 milions d’euros, preveu que la Generalitat s’encarregui tant de la redacció dels projectes com de l’execució de les obres. En aquest àmbit, també es preveu licitar un estudi informatiu per crear un nou traçat de carretera que uneixi el coll de Perves amb el Pont de Suert.
Més enllaços i ronda Nord
Pel que fa a l’AP-2 i l’AP-7, el conveni es va signar el novembre de 2024 i contempla una inversió de 250 milions d’euros per crear sis nous enllaços i millorar-ne 11 més. En aquesta encomana, alguns documents els redacta la Generalitat i altres el Ministeri tot i que totes les obres les executa l’administració catalana. Les reunions tècniques estan en marxa, els enllaços estan encarregats o en redacció i les subvencions ja han estat acordades.
El projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès també es va signar el novembre de 2024 i té un pressupost de 200 milions d’euros. El traçat encara no es coneix, però s’ha licitat l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental. Així mateix, s’està tramitant la licitació de l’estudi de mobilitat i l’estudi d’integració territorial i paisatgística.
A aquestes cinc encomanes de gestió se’ls ha de sumar un sisè projecte ja executat, que és la construcció del carril bus d’entrada a Barcelona a la B-23 amb un pressupost de 20 milions d’euros.