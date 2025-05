El Govern sol·licitarà recursos econòmics per a habitatge a la delegació d'eurodiputats que visita Barcelona

El Govern té previst sol·licitar recursos econòmics a la desena d'eurodiputats que visiten Barcelona i Badalona a partir d'aquest dilluns el marc del comitè especial sobre Habitatge del Parlament Europeu. Aquesta inversió es destinaria a desplegar més parc d'habitatge públic i dur a terme altres polítiques com el Pla de Barris, tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha detallat que la voluntat és traslladar als diputats europeus les principals problemàtiques en aquest àmbit a Catalunya i la diagnosi que en fa la Generalitat. A més, ha comentat que s'incidirà en altres realitats, com és la baixa taxa d'emancipació. "Volem explicar i alhora demanar recursos específics que ajudin a donar resposta a aquesta problemàtica", ha insistit la consellera.