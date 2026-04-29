El Parlament aprova accelerar els casos d'eutanàsia i Espadaler no participa de la votació

El Parlament ha aprovat aquest dimecres portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei de modificació de disposicions normatives processals sobre l'eutanàsia per evitar que els processos s'allarguin. El text ha comptat amb els vots a favor dels partits proposants -PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP- i també d'AC, mentre que PP i Vox han presentat esmenes a la totalitat i han rebutjat la proposta final. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el diputat socialista d'Units per Avançar Guillem Mateo no han participat de la votació tot i ser-hi presents. La iniciativa vol agilitar la resolució dels recursos contra les resolucions de les comissions de garantia i avaluació, que determinen el perfil informat del demandant. El text busca evitar situacions com la de Noèlia Castillo, que ha estat dos anys amb litigis judicials abans de rebre la mort assistida. La cambra va aprovar el passat 15 d'abril tramitar per lectura única la proposta, amb els vots negatius d'Espadaler i Mateo, que no han participat de la votació en aquest debat final.\r\n