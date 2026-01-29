El Parlament demana formar el personal de Renfe perquè entengui el català

El Parlament demana al Govern que implementi un pla de formació al personal de la xarxa de Renfe que inclogui el "tracte adequat" a les persones amb discapacitat i a persones grans. Així com una formació bàsica de català perquè puguin entendre, com a mínim, els usuaris catalanoparlants. Es tracta d'un punt d'una moció impulsada per Junts que s'ha aprovat amb els vots de tots els grups parlamentaris menys Vox, que hi ha votat en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut. D'altra banda, la cambra ha instat l'executiu a incorporar als plans d'emergència "mesures específiques" per garantir "l'accessibilitat universal" i la informació adaptada a les persones amb discapacitat. En aquest cas, s'ha aprovat per unanimitat.\r\n