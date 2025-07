El Parlament demana reforçar el marc jurídic per protegir les escoles de les sentències del 25% de castellà

El Parlament ha demanat aquest dijous reforçar el marc jurídic per protegir els centres de les sentències del 25% de castellà. Es tracta d'un punt d'una moció de la CUP aprovat al ple amb els vots a favor de Junts, ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana, els vots en contra de PP i Vox i l'abstenció del PSC que reclama explorar iniciatives legislatives per blindar el català i el seu ús com a llengua vehicular. El Parlament també ha instat a la Generalitat a consolidar el català com a llengua vehicular a la formació professional, i a enfortir i garantir el curs que ve també la vehicularitat en els plans educatius d'entorn, el lleure educatiu i les activitats extraescolars.