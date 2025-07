Unes 200 persones protesten davant el Liceu per la presència de Felip VI a Barcelona

Unes 200 persones han protestat aquest dimecres contra la presència del rei Felip VI a Barcelona per la celebració dels premis Princesa de Girona al Liceu. Els manifestants, convocats per l'ANC, s'han dirigit des de la plaça Sant Jaume fins a la Rambla pel carrer de la Boqueria. Amb la pancarta "Fora la monarquia. Visca la terra", els manifestants han cridat contra Felip VI amb lemes com "Catalunya no té rei", "fora el Borbó" i "2 d'octubre, ni oblit ni perdó". Els manifestants han escridassat Felip VI a l'arribada al Liceu per a la celebració dels premis. Amb forta presència policial al voltant del Liceu, amb unitats de l'ARRO i de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han protestat des de la Rambla, a l'altura del carrer de l'Hospital. Han intentat accedir a la Rambla pel carrer de Ferran, però agents dels Mossos d'Esquadra els han impedit el pas. A la Rambla, els manifestants, entre els quals hi havia el president de l'ANC, Lluís Llach, han desplegat grans banderes estelades i símbols contra la monarquia espanyola. També han escridassat alguns dels assistents als premis Princesa de Girona amb crits de "botiflers" i "vergonya".