El Parlament modifica la llei del cos d'acció exterior per reforçar la diplomàcia catalana

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres modificar la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, per tal que la Generalitat pugui crear un cos de funcionaris amb les aptituds i els coneixements "necessaris" per al desenvolupament de les competències que l'Estatut li encomana en matèria d'acció exterior i de relacions amb la UE. La cambra catalana ha donat llum verda a la proposició de llei d'ERC, que permetrà reforçar la diplomàcia del país. El text modifica un únic punt de la normativa d'acció exterior per crear aquest cos, establir el procés de selecció dels professionals que n'han de formar part i definir-ne les funcions. S'han rebutjat totes les esmenes a la totalitat, de PP i Vox, i s'han aprovat algunes esmenes a l'articulat.