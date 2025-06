El Parlament rebutja l'intent de PP i Vox de forçar una compareixença d'Illa pel cas Cerdán

El PP i Vox han demanat alterar l'ordre del dia per forçar una compareixença de Salvador Illa per donar explicacions pel cas Santos Cerdán, però el Parlament s'hi ha oposat. El PSC, evidentment, s'hi ha oposat. "La compareixença no és pertinent, perquè els fets són aliens a ell i al seu Govern", ha dit la portaveu socialista, Elena Díaz, i ha lamentat que la dreta i l'extrema dreta vulguin convertir la cambra en un "escenari de maniobra oportunista". Junts tampoc no ha volgut participar de "l'espanyolització de la cambra" que vol fer la dreta i l'extrema dreta, malgrat que siguin "socis del PSC" quan es vol "desnacionalitzar Catalunya". Ara bé, Mònica Sales ha dit que registraran una petició de compareixença si el president Illa no compareix per voluntat pròpia. "Calen explicacions", ha dit. Des d'ERC s'han preguntat on eren els populars davant dels casos de corrupció que han sortit els últims anys i no s'ha negat a donar suport a la proposta. "La corrupció és sistèmica i ningú ho ha volgut tocar", ha dit Ester Capella, que ha assegurat que els republicans no volen que els problemes de l'Estat afectin Catalunya. Els Comuns han ironitzat pel fet que sigui el PP qui vulgui lluitar contra la corrupció del PSOE, però no faci res pels casos que esquitxen Isabel Díaz Ayuso. El diputat David Cid també s'ha oposat a la demanda de la dreta: "No farem el joc a l'extrema dreta i als escolanets del PP; si volen engegar el ventilador, comencin per casa seva". La CUP ha dit que no donarà suport a cap iniciativa de la dreta i l'extrema dreta, però sí que ha suggerit que seria positiu que Illa donés explicacions en algun moment. "No és cap novetat la corrupció al PSOE, però no deixa de requerir explicacions públiques", ha dit Laia Estrada.