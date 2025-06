El Parlament tornarà a votar sobre l'ajornament de la taxa turística durant el pròxim ple

El Parlament haurà de tornar a decidir durant el pròxim ple -que començarà el dimarts 17 de juny i s'allargarà fins al dijous 19- si convalida el nou decret del Govern d'ajornament de la taxa turística fins a l'octubre. La cambra debatrà i votarà el nou decret que l'executiu de Salvador Illa va aprovar per demorar l'aplicació del nou import -que el Parlament va aprovar i tramitar com a projecte de llei- i que preveu que l'impost turístic dupliqui i en alguns casos tripliqui l'import aprovat el 2017. Es preveu que -aquesta vegada sí- l'ajornament tiri endavant després que el Govern acordés amb els Comuns el seu aval a demorar l'increment de la taxa fins a l'octubre -malgrat la seva oposició inicial- a canvi de destinar els 60 milions d'euros que calculen que la Generalitat deixarà d'ingressar per no aplicar el recàrrec des del maig -data que preveia el decret aprovat pel Parlament- a la compra d'habitatge per tanteig i retracte i al fons de cooperació local.