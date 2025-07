ERC afirma que els casos Montoro i Cerdán demostren els «greus dèficits democràtics» de l'Estat

El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha afirmat que els casos Montoro i Cerdán demostren els "greus dèficits democràtics" de l'Estat. Durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu del partit, Albert ha constatat que el govern espanyol del PP és el que té més imputats per corrupció, i que va organitzar la maquinària "més gran" amb una mala praxi "sistèmica" que utilitzava el Ministeri d'Hisenda a treballar pels corruptors. Per altra banda, el portaveu d'ERC ha criticat les paraules de la secretària general de Podem, Ione Belarra, sobre les competències d'immigració. "Catalunya és prou adulta per governar-se", ha reblat Albert, que ha dit que les declaracions de Belarra les podrien haver dit Albert Rivera o Inés Arrimadas (Cs).