Bolaños acusa Montoro de posar «el BOE en venda»: «És el PP en estat pur»

El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha reblat que el presumpte escàndol de corrupció que implica l'exministre d'Hisenda del PP Cristóbal Montoro per modificar lleis a conveniència per afavorir empreses gasistes a canvi de diners és "molt greu" perquè "van posar el BOE en venda". "Si les acusacions són certes, és el PP en estat pur", ha assegurat Bolaños, que ha subratllat que el govern de Mariano Rajoy imposava retallades als pensionistes i els treballadors "mentre feia regals als poderosos".

"El govern del PP era un executiu privatitzat que creava i aprovava lleis a mida dels poderosos que ho podien pagar", ha remarcat en una roda de premsa a Madrid sobre el cas pel qual s'investiga Montoro pels presumptes delictes de suborn, frau contra l'administració, prevaricació, tràfic d'influències i negociacions prohibides. "Li preguntem a Alberto Núñez Feijóo si a la seu del PP encara tenen un cartell de 'es ven'. Volen derogar la llei d'habitatge, hi ha algun poderós al darrere d'aquesta proposta?", ha asseverat.

Al seu torn, el president popular i cap de l'oposició al Congrés ha exigit que el cas Montoro s'investigui "fins al final" i ha reivindicat que cal ser "encara més exigents" quan el cas afecten "algú relacionat amb el partit" en entrevista a La Voz de Galicia publicada aquest dilluns. Si bé, Feijóo se n'ha desmarcat i ha assegurat que, en 30 anys de servei públic, no ha nomenat ningú implicat en un cas de corrupció. En aquest sentit, ha remarcat que "no hi poden haver dos barems" per tractar la corrupció, en referència a les crítiques al PSOE pel cas Koldo, i que la resposta "ha de ser la mateixa impliqui a qui impliqui".

Amb tot, Bolaños ha insistit que el cas Montoro involucra uns fets "presumptament molt greus", tot i que ha defensat que la investigació judicial ha d'avançar abans d'emetre conclusions i exigir responsabilitats: "Ha de ser la justícia qui determini quins són els fets i quina és la gravetat i els possibles delictes que s'han comès", ha dit. Mentrestant, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha acusat Feijóo entrevista als Matins de RNE de "fitxar" persones implicades en la trama per al seu equip econòmic. "Feijóo és part de tot això, és del mateix nucli polític d'aquell govern del Rajoy i ho ha defensat mil vegades", ha assegurat.

Una trama que afecta el nucli dur d'Hisenda

El jutge veu indicis de l'existència d'una organització amb alts càrrecs del govern espanyol implicats que haurien creat una xarxa d'influència per obtenir beneficis econòmics a canvi d'afavorir empreses del sector del gas a través de modificacions legislatives. El focus és al Ministeri d'Hisenda que pilotava Cristóbal Montoro, i el bufet d'assessoria Equipo Económico (EE), fundat per Montoro abans de tornar a ser ministre el 2011 (ja ho havia estat entre 2000 i 2004 amb José María Aznar). A canvi de "pagaments importants" a aquesta empresa, els polítics implicats en la trama intervenien decisivament en reformes legislatives perquè fossin favorables als interessos de les empreses en qüestió, agrupades en l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM).

El modus operandi: pagar l'empresa que té accés a Montoro

El modus operandi era el següent. Les empreses gasistes intentaven per vies habituals influir per modificar lleis a favor seu -a través de consultores, amb reunions amb alts càrrecs...-, però sense èxit. És aleshores quan es posen en contacte amb Equipo Económico, que en poc temps aconsegueix els canvis desitjats, fins al punt que les empreses d'AFGIM els redacten els textos legals. Tot plegat, diu el jutge, a canvi de pagaments importants a la companyia. Hi ha un parell d'exemples recollits en la interlocutòria, que fan referència a modificacions legislatives per obtenir rebaixes fiscals. Una sobre l'Impost Especial sobre l'Electricitat, i l'altra per aconseguir tributar menys a l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Les empreses contactaven amb Equipo Económico perquè elaborés un informe. Paral·lelament, contractaven la consultora Ernst&Young perquè fes la feina efectiva corregir la "falta de consistència" de l'informe d'EE. És quan intervé aquest bufet que es desencalla la situació. Per què? Un correu electrònic intervingut ho deixa clar: "És un gabinet econòmic que té accés al Ministeri d'Hisenda per aconseguir els canvis". I va més enllà: "La via més directa, com sempre, és pagar a EE que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro". Els pagaments a EE permeten accés a Hisenda i als alts càrrecs que poden modificar lleis ad-hoc per beneficiar unes companyies concretes, encara que tinguin les mateixes característiques.