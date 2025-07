Topada entre Oriol Junqueras i Pablo Iglesias per les competències d'immigració

Ione Belarra ha incendiat la política catalana després de dir que els Mossos d'Esquadra farien "batudes racistes" si Catalunya tingués les competències en immigració. Qui les demana, Junts, ha saltat a criticar la dirigent de Podem, però qui també ha estat contundent amb les paraules de Belarra ha estat Oriol Junqueras, la qual cosa ha portat a la topada pública amb Pablo Iglesias.

El líder d'ERC ha comparat Podem amb Ciutadans tant per les declaracions de Belarra com per un tuit de Pablo Echenique en què deia que el gag catalanòfob que va ser polèmic la setmana passada era una "cacera de l'establishment mediàtic català". "Abans, aquestes coses les deien l’Albert Rivera i la Inés Arrimadas", ha sentenciat Junqueras.

Pero ni Rivera, ni Arrimadas, ni tus nuevos socios del PSOE fueron a verte a la cárcel. Nosotros sí. Abrazo https://t.co/qnn642mcDe — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 21, 2025

"Però ni Rivera, ni Arrimadas ni els teus nous socis del PSOE van anar a veure't a la presó. Nosaltres sí. Abraçada", s'ha limitat a respondre Iglesias. Junqueras ha dit que recorda l'episodi, quan ell era pres polític mentre que l'exlíder de Podem era vicepresident d'un govern liderat pels socialistes. En aquell moment, un Iglesias que no volia eleccions va anar a demanar-li al líder d'ERC que donés el "sí" als pressupostos.

Junqueras ha dit que "les coses canvien, a vegades a millor i a vegades a pitjor", però ha tornat a criticar Podem: "Que comenceu a sonar com Ciutadans em sembla un canvi a pitjor", ha sentenciat. Iglesias s'ha encès amb la resposta i ha acusat el líder d'ERC de faltar el respecte a Podem: "És com si jo dic que soneu a CiU i Pujol".

Eso es como si yo dijera que sonáis a CiU y a Pujol. Sería una falta de respeto. Sabes, cómo yo, de las razones de Junts en su competición con la ultraderecha catalanista que da el mismo asco que la españolista. Por mi parte lo dejamos aquí pero no nos faltes al respeto https://t.co/1H3tn0GgJk — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 21, 2025

Iglesias diu que Junqueras sap de les raons de Junts per demanar les competències d'immigració "en la seva competició amb la ultradreta catalana": "Fa el mateix fàstic que l'espanyolista". Dirigents de Junts com Carles Puigdemont o Jordi Turull van recordar a Belarra que Podem es trobava dins el govern espanyol quan es va produir la "matança" de Melilla.

El Govern demana a Belarra que es disculpi amb els Mossos

Al seu torn, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reclamat a Belarra que es "disculpi" amb els Mossos. En declaracions a TV3, Parlon ha dit que les afirmacions són "reprovables" i demostren "poc respecte" cap a la policia. A més, demana evitar la polarització social i els delictes d'odi, cosa a la qual creu que Belarra contribueix amb les seves afirmacions.

La resposta de Junts a Belarra

Al seu torn, des de Junts, Carles Puigdemont ha recordat que Belarra i Podem estaven al govern espanyol quan va tenir un "comportament exemplar" -de manera irònica- a Melilla. "Els espanyols d'esquerres prefereixen que les competències les tingui un govern del PP i Vox que no pas les gestioni Catalunya", ha dit Puigdemont.

El líder de Junts ha demanat les "eines legals, tècniques i econòmiques" per respondre el desafiament de l'increment de la immigració en poc temps. Puigdemont també ha titllat de "supremacisme espanyol" i de "primer de xenofòbia" les declaracions de Belarra sobre els Mossos: "De quines dades disposa per poder fer una afirmació tan greu com aquesta?", ha preguntat.

També ha respost el secretari general de Junts, Jordi Turull, que en un missatge a X ha recriminat a Podem que formés part del govern espanyol durant la "matança" a Melilla de 2022. Cal recordar que en aquells fets es va produir la mort de desenes de migrants de l'Àfrica subsahariana en una allau humana causada per la gendarmeria del Marroc, amb el suport de la Guàrdia Civil espanyola.

"I òbviament ni va plegar ni es va plantar per saber la veritat. I diria que aquell horror no el van perpetrar els Mossos d’Esquadra", ha criticat Turull, que ha afegit que Podem té un discurs "cosí germà de Vox" en matèria de traspàs de competències a Catalunya. Belarra ha defensat la descentralització de competències, tot i que ha dit que s'hi oposaran quan sigui "per fer política racista".