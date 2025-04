El PSC admet que la negociació amb ERC i els Comuns pel segon suplement de crèdit «està molt verda»

La negociació amb ERC i els Comuns pel segon suplement de crèdit "està verda". Així ho ha admès la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. El Govern va aprovar la setmana passada el primer decret de suplement de crèdit, de 2.100 milions d'euros, que permet situar els recursos de la Generalitat a 31 de desembre de 2024. Ara bé, per poder fer front a més inversions, l'executiu necessita, almenys, un segon suplement d'uns 1.700 milions per assolir els 4.000 que estan en joc.

"Continuem treballant per la prosperitat compartida, i per això cal tenir recursos i negociar-los amb ERC i els Comuns", ha explicat Moret. Els republicans es decanten per fraccionar també aquest segon decret. Serà així? "Està molt verd", ha reconegut Moret, però la prioritat és treballar amb els socis d'investidura per aconseguir la segona ampliació. Una part d'aquests recursos, uns 1.000 milions, han d'anar dirigits a l'augment de sou dels funcionaris i la resta és el que s'està negociant.

Moret no ha volgut posar calendaris, però sí que ha reclamat que s'aprovi "com més aviat millor" perquè el Govern necessita els recursos per implementar polítiques públiques. Tampoc ha volgut concretar quines contrapartides proposta el Govern o bé reclamen ERC i els Comuns a canvi de donar els seus vots a la proposta de la consellera d'Economia, Alícia Romero. "Es treballa com s'ha de configurar aquesta ampliació i quins són els conceptes que s'han d'incorporar", ha explicat la portaveu.

Tancament de files amb Paneque

Tant el Govern com el PSC tanquen files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, reprovada la setmana passada al Parlament, que també n'ha demanat el cessament. "Està fent molt bé la seva feina", ha dit Moret, que ha recordat que el problema de Rodalies fa dècades que s'arrossega i que els socialistes fa poc més de sis mesos que han arribat a la Generalitat. "Continuarà liderant la conselleria", ha afirmat.

En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que Junts -que pressiona perquè Salvador Illa cessi la consellera- "té clares les dificultats" de la carpeta de Rodalies, perquè durant anys ha controlat el Departament de Territori i "no ho van saber resoldre". D'altra banda, Moret ha mostrat "respecte" per la decisió d'ERC de reprovar Paneque al Parlament i també d'abstenir-se en la petició de cessament de Junts, moviment que va permetre que tirés endavant.

Els catalans "avalen" l'estabilitat

El PSC ha ressaltat que l'enquesta del CEO dibuixa una situació d'estabilitat a Catalunya. "La voluntat dels catalans que Catalunya tingui estabilitat política i institucional, i es posa en valor l'acció d'un Govern que vol resoldre els problemes reals", ha dit Moret. També ha assenyalat el "preocupant creixement" de les formacions d'extrema dreta i ha insistit que els governs han de fer polítiques públiques que resolguin els problemes i reforcin les institucions per contrarestar el relat "populista" de l'extrema dreta.

Tot plegat, ha explicat Moret, entronca amb la voluntat dels socialistes de treballar en favor dels valors democràtics i europeus, i contra els retrocessos del sistema democràtic. "Des del Govern i el PSC tenim clar el nostre compromís", ha dit.