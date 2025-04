El Suprem envia a l'Audiència Nacional les actuacions sobre la contractació de l'exparella d'Ábalos per part d'Adif

El magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, que instrueix la causa contra l'exministre José Luis Ábalos per suposats contractes irregulars de mascaretes durant la pandèmia, ha dictat una interlocutòria per remetre a l'Audiència Nacional les actuacions relacionades amb la contractació de Jessica Rodríguez, exparella d'Ábalos, per part de les empreses públiques Ineco i Tragsatec. El magistrat vol que l'Audiència Nacional valori indicis de criminalitat per part de la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, i que li prengui declaració com a investigada. A més, el demana a la UCO que investigui les adjudicacions de contractes que consten als documents aportats pel suposat aconseguidor de la trama, Víctor de Aldama.