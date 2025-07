El Suprem para els peus a Peinado i rebutja investigar Bolaños

La sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha acordat aquest dimarts rebutjar la petició del jutge instructor del 'cas Begoña', Juan Carlos Peinado, demanant que s'investigués al ministre de Presidència, Félix Bolaños, per possibles delictes de fals testimoni i malversació. Segons l'Alt Tribunal, no s'observa una imputació de delicte prou individualitzada contra el ministre, qui és aforat, ni un "mínim suport indiciari" que permeti acordar la incoació d'una causa penal contra ell. De fet, apunta que hi ha una "absoluta absència de qualsevol indici mínimament fonamentat o dotat de mínima versemblança" sobre la seva participació en el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez.