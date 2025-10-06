El Suprem torna a citar Ábalos i Koldo després de l'informe de l'UCO sobre pagaments en metàl·lic

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha citat de nou a declarar com a investigats l'exministre José Luis Ábalos, i a qui va ser el seu assessor Koldo García per als pròxims 15 i 16 d'octubre, respectivament, a la vista de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil de divendres passat sobre la situació patrimonial de l'extitular de Transports i la seva vinculació econòmica amb la de l'assessor. La UCO assenyala que Ábalos va gastar 95.000 euros en efectiu que no apareixen als registres bancaris, tot i que l'exministre va cobrar molts més diners del PSOE, alguns en efectiu i recollits a la seu central del partit a Madrid, que sí que estan justificats documentalment.\r\n