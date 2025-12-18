Pablo Iglesias guanya Eduardo Inda als tribunals: «Okdiario» va inventar-se una informació

Victòria de Pablo Iglesias contra Eduardo Inda als tribunals. El periodista i el seu pseudomitjà ultra Okdiario han estat condemnats aquest dijous pel Tribunal Suprem per haver-se inventat una informació sobre l'exlíder de Podem. Concretament, l'alt tribunal considera que el periodista i l'empresa editora del mitjà van vulnerar el dret a l'honor d'Iglesias en acusar-lo de cobrar prop de 300.000 euros del govern de Veneçuela a través d'un banc situat al paradís fiscal de les Illes Granadines.
El mitjà va dedicar diverses notícies a aquesta informació, que ara ha suposat una condemna de 18.000 euros que l'empresa editora Dos Mil Palabras SL haurà d'abonar a l'exvicepresident del govern espanyol. Okdiario també haurà d'adoptar diverses mesures per reparar les informacions falses. En primer lloc, haurà de publicar una notícia que reculli "resumidament" els principals arguments de la sentència que ha dictat la sala civil del Tribunal Suprem. A més, el mitjà haurà d'impedir la divulgació de les notícies amb informacions falses a través d'internet i assegurar-se que no s'hi pot accedir a través dels motors de cerca.
El cas té ara resolució però es remunta a fa prop d'una dècada. Entre els dies 6, 7 i 8 de maig de 2016, Okdiario va publicar una sèrie d'informacions que establien aquests vincles entre Iglesias, Veneçuela i les Granadines. Inda, a més, va compartir les notícies falses a través d'intervencions en televisió i de publicacions a les xarxes socials. Segons deia el mitjà, el govern de Nicolás Maduro hauria pagat 272.325 euros a Iglesias el 2014, tot just dos mesos abans que Podem es registrés oficialment com a partit polític.
El diari d'Inda assegurava llavors que havia tingut accés a l'ordre de pagament que haurien fet les autoritats veneçolanes al llavors líder de Podem. També afirmava que la policia espanyola ja havia demanat informació complementària per certificar que el compte era d'Iglesias i que els agents estatals també havien avalat que les proves que aportava Okdiario eren autèntiques. Realment, aquestes i d'altres informacions només formaven part de la guerra bruta de la cúpula judicial i policial del Ministeri d'Interior durant els governs de Mariano Rajoy i que també van afectar l'independentisme català.
Arran de les informacions falses, Iglesias va denunciar tant Inda com l'empresa editora. Tant un jutjat de primera instància com l'Audiència de Madrid van desestimar la demanda, però finalment el recurs al Suprem ha acabat donant la raó a l'exlíder de Podem. En la sentència, el tribunal considera que la controvèrsia es troba en el "requisit de veracitat" de la informació i determina que la informació publicada per ordre d'Inda era diferent de la que va escriure el periodista que la firmava. Mentre que el periodista originalment només informava sobre la investigació policial existent i "utilitzava cauteles" com "suposat" o "presumpte", Inda va ordenar modificar l'article.
El director d'Okdiario va demanar modificar el titular que directament situava el pagament en un paradís fiscal, va eliminar totes les cauteles utilitzades pel periodista i fins i tot va reprendre el professional per com havia escrit la informació. Així doncs, els magistrats conclouen que la informació no era veraç perquè, de la manera que Inda va ordenar publicar-la, no tenia "dades contrastades" ni provenia de "fonts fiables i objectives". Així doncs, la condemna per vulneració al dret a l'honor queda certificada i Okdiario haurà de retractar-se públicament i indemnitzar Iglesias.