El Govern insta Albiol a obrir immediatament un equipament municipal per als desallotjats del B9

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha enviat una carta a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en què li demana obrir de forma immediata un equipament municipal tancat fa uns mesos per acollir els desallotjats del B9. En la carta, a la qual ha tingut accés l’ACN, Martínez Bravo remarca que Càritas i Creu Roja podrien obrir i gestionar l’alberg de Can Bofí Vell, alhora que recorda que la resolució judicial determina que és l’ajuntament qui ha de facilitar els recursos adequats per als desallotjats. “Explorar aquesta via permetria donar una solució satisfactòria per a tothom, donant compliment a les mesures apuntades pel jutjat i garantint alhora una atenció humanitària d’urgència”, diu.
La consellera li ha recordat que una cinquantena de persones han dormit al ras aquesta nit després del desallotjament de dimecres, i ha explicat que diverses entitats del tercer sector, entre elles Càritas i Creu Roja, li han traslladat la seva disposició per oferir una resposta de sortida immediata per aquesta mateixa nit. Martínez Bravo subratlla que l’alberg de Can Bofí Vell, tancat fa uns mesos, “reuniria les condicions necessàries i permetria l’atenció d’urgència de les persones afectades”.
També ha fet al·lusió a la reunió que han mantingut aquesta mateixa tarda amb presència de l’ajuntament, representat per la cinquena tinenta d’alcaldia i la direcció de serveis socials, en què les entitats que hi han participat han manifestat la seva disposició a fer-se càrrec de l’obertura immediata i gestió posterior de l’equipament.
Finalment, la consellera ha traslladat que el Govern està en disposició de donar tot el suport tècnic i recursos necessaris per trobar una solució al més aviat possible i garantir el bon funcionament del centre. Fonts del Departament de Drets Socials i Inclusió han remarcat que des del mes de setembre s’han fet reunions setmanals de seguiment amb serveis socials de Badalona sobre aquesta qüestió.
S’han identificat unes 60 persones d’alta vulnerabilitat i s’han fet gestions per derivar-les a diferents serveis (residencials, de salut mental, per a víctimes de violència masclista). Durant el desallotjament, hi havia un dispositiu de serveis socials de Badalona i Drets Socials hi ha estat present. De les 60 persones identificades com a molt vulnerables, 27 encara eren a l’edifici i es van detectar 23 nous casos.
Les mateixes fonts remarquen que el Govern ha estat al costat dels serveis socials municipals col·laborant en la cerca de solucions i posant a disposició els recursos a l’abast. Aquest mateix dijous, a petició de les entitats del tercer sector, el Govern ha mantingut reunions amb l’ajuntament per coordinar una resposta immediata, valorant diferents alternatives.