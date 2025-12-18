Barcelona diu que no li «pertoca» oferir una resposta a les persones desallotjades del B9 de Badalona

L'Ajuntament de Barcelona creu que no li "pertoca" oferir una resposta a les persones desallotjades del B9 de Badalona. Així ho ha manifestat aquest dijous la comissionada d'Acció Social del consistori barceloní, Sònia Fuertes, que ha pronosticat que si els desallotjats no troben una solució al municipi "es mouran perquè tenen el dret de fer-ho". "Estem observant la situació dinàmica, però entenem que no pertoca a Barcelona generar una resposta cap a Badalona", ha apuntat preguntada per aquesta qüestió. Al seu torn, la tinenta Raquel Gil ha afegit que "Badalona ha de ser una part fonamental d'aquesta resposta però no l'única".
Segons ella, hi havia una planificació amb el desallotjament i la situació feia temps que durava, fet que hauria de permetre que el municipi veí i entats supramunicipals "planegin una resposta". "Els ens locals tenen la capacitat que tenen, però també tenim una part de corresponsabilitat amb el que passa al nostre territori", ha indicat Gil.
La tinenta de l'àrea social també ha apuntat que el que passa a Badalona reforça la necessitat de buscar solucions "transversals" que vagin més enllà de la capacitat d'un Ajuntament. "Estem amatents als efectes que pot tenir a la ciutat, però entenem que això el que fa és confirmar la necessitat d'una mirada més enllà", ha indicat.
Gil i Fuertes s'han referit a la situació del B9 preguntades pels periodistes en una roda de premsa per presentar la Taula de Ciutat per a l'abordatge del sensellarisme, un nou instrument impulsat pel govern municipal que comptarà amb la participació del síndic de Barcelona, les entitats socials, els sindicats, la FAVB, els col·legis professionals i persones expertes.
Taula de Ciutat sobre el sensellarisme
Segons han explicat, es planteja activar quatre grups de treball en el marc de la Taula: Dades i recompte, Espai Públic, Xarxa i circuits d’atenció i Lluita contra l'aporofòbia. La previsió és que la primera reunió de la Taula de ciutat sigui durant el mes de gener de 2026 i es treballarà per establir un calendari de trobades estable. Segons l'Ajuntament, la Taula es traduirà en "recursos, coordinació i polítiques públiques sostenibles". Gil ha assenyalat que la situació requereix solucions en el marc d'un calendari "raonable" atesa la "urgència" del fenomen.
Precisament aquest divendres hi ha convocat un ple extraordinari sobre el sensellarisme arran d'una petició de Junts i BComú per abordar el "fracàs" de la gestió de Collboni sobre el fenomen. Tanmateix, Gil ha desvinculat aquest fet de la presentació de la Taula just el dia abans del ple.
La Taula, ha dit Fuertes, ha de permetre "establir consensos" i posar la mirada en la prevenció. També ha afirmat que serà un espai de seguiment i avaluació, però també amb la voluntat de generar noves idees i veure, per exemple, millores en els circuits d'atenció.
2.000 persones ja dormen al carrer a Barcelona
En aquest context, cal recordar que hi ha almenys 1.982 persones dormint al carrer a Barcelona. Així ho conclou el recompte de la Fundació Arrels, la convocatòria que va mobilitzar més de 600 voluntaris per apamar els carrers dels 73 barris de la ciutat, la setmana passada. És el resultat d'haver anat passejant els carrers de la capital catalana durant tota una nit, comptant persona a persona. També és la xifra més alta detectada fins ara, després que les entitats de l'àmbit social faci gairebé dues dècades que intenten comptabilitzar el fenomen. Tanmateix, són unes dades més altes de les que ofereix actualment l'Ajuntament, ja que els serveis municipals asseguren tenir detectades 1.384 persones sense sostre.