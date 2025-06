El TC rebutja les últimes peticions del PP i del sector conservador per ajornar el ple sobre la llei d'amnistia

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat les últimes peticions del PP i del sector conservador per ajornar el debat sobre la llei d'amnistia previst per la setmana del 23 al 27 de juny. La majoria progressista ha desestimat la petició d'obrir un tràmit d'audiència a les parts de cara a plantejar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). També ha rebutjat les peticions del PP per suspendre tota la tramitació fins que es pronunciï el mateix TJUE, i d'incloure en el procediment un informe elaborat pel sector conservador que defensa aquest ajornament. Els magistrats conservadors Enrique Arnaldo, César Tolosa i Concepción Espejel han anunciat un vot particular.