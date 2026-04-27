El traspàs dels exàmens de conduir a Catalunya fa xocar ERC i el PSOE

Xoc entre ERC i el PSOE al Congrés pels exàmens de conduir. Els republicans han denunciat que els socialistes espanyoles rebutgen traspassar les competències d'aquestes proves a Catalunya. La formació liderada per Oriol Junqueras demana que Catalunya assumeixi l'organització dels exàmens i que això vagi lligat d'un increment del nombre d'examinadora, però la iniciativa no ha prosperat gràcies als vots en contra del PSOE, el PP i Vox. La diputada republicana Inés Granollers ha denunciat, a la Comissió de Seguretat Vial del Congrés, la situació actual que “evidencia la manca d’actuació efectiva per part del govern espanyol” davant d’un problema estructural que afecta milers de ciutadans. Segons la Federació d’Autoescoles de Catalunya més de 85.000 alumnes catalans estan en llista d’espera per fer l’examen de conduir. Granollers ha assenyalat aquesta xifra com a “inadmissible” i ha subratllat que “el sistema està col·lapsat” alhora que reclama al govern espanyol “solucions immediates”. Una altra de les qüestions centrals que denuncien els republicans és la insuficiència d’examinadors destinats a Catalunya. Aquesta manca de personal ha estat reiteradament assenyalada com “una de les principals causes de les llargues llistes d’espera per accedir a les proves pràctiques de conducció”.\r\n