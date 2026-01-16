El TSJC amnistia l'exconseller Bernat Solé, però no anul·la la multa de 16.000 euros

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat aplicar la llei d'amnistia a l'exconseller Bernat Solé, però no li ha anul·lat la sentència que el va condemnar a un any d'inhabilitació i a una multa de 16.000 euros en el marc dels fets de l'1-O. L'alt tribunal de Catalunya s'ha posicionat així davant del recurs de Solé contra aquella sentència condemnatòria, tot argumentant que la norma de gràcia preveu l'extinció de la responsabilitat penal però no la revisió de les sentències ni la reversió de les multes imposades. L'exconseller d'Acció Exterior ha indicat que el recurs tenia per objectiu demostrar que la seva col·laboració en la celebració del referèndum de l'1-O no hauria d'haver estat considerada com a delicte penal.\r\n