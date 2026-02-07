Els Comuns exigiran «un control» sobre les inversions a Rodalies al PSC

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha explicat que aquest dilluns tindrà lloc la primera reunió amb el Govern per la negociació dels pressupostos i que Rodalies serà "un tema central". En una atenció als mitjans abans d'arrencar la concentració, Albiach ha detallat que exigiran a l'executiu del PSC que "dobli" la xarxa d'autobusos interurbans, que reforci el transport alternatiu, i que garanteixi "un control" sobre les execucions de les inversions i les obres que s'anuncien a la xarxa catalana. "La mobilitat i l'habitatge són les dues preocupacions principals de la ciutadania i cal que siguin també les dues prioritats de la Generalitat", ha sentenciat la dirigent dels Comuns.\r\n