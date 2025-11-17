ERC diu que Montero no podrà concretar el nou model de finançament: «L'acord no està tancat»

El portaveu d'ERC, Isaac Albert, ha assegurat aquest dilluns que la vicepresidenta espanyola i ministra d'Hisenda, María José Montero, "no podrà donar concrecions" sobre el model de finançament perquè "l'acord no està tancat". Ho ha dit en roda de premsa mentre a Madrid se celebrava el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) entre el govern estatal i les comunitats autònomes. Tot i que no formava part de l'ordre del dia, es donava per descomptat que el nou sistema de finançament seria sobre la taula del CPFF pel debat que suscita en totes les autonomies. Albert, però, ha insistit que "no hi ha un acord tancat" i que si arriba aquest acord "ha de ser amb ERC i amb Catalunya". Preguntat sobre els terminis perquè el govern espanyol faci públic el nou model, ha reconegut que s'ha esgotat el temps que havien pactat amb el PSOE i el PSC però que "l'important no és el ritme sinó tenir un bon acord". "No ens deixarem endur per les presses", ha resumit.\r\n