11 de febrer de 2026

ERC, els Comuns i la CUP acusen Parlon de «vulnerar el dret de vaga» dels professors

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 12:47
Nou xoc entre l'oposició i el Govern amb els Mossos d'Esquadra al centre. Els grups parlamentaris d'ERC, els Comuns i la CUP han registrat aquest dimecres la petició de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, perquè consideren que l'executiu ha "vulnerat el dret de vaga" dels professors que es manifesten aquest dimecres arreu del país. L'escrit de les tres formacions, dues d'elles sòcies del Govern, asseguren que en les últimes hores s'han produït "diferents fets greus de vulneració de drets" per part dels Mossos. ERC, Comuns i la CUP també demanen que Parlon i Trapero compareguin a la comissió d'Interior sobre "la incorrecta forma de procedir" en relació amb l'extrema dreta arran de les protestes a Santpedor contra la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana i que va acabar amb un exregidor de la CUP detingut. Informa Lluís Girona.

