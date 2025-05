Feijóo convoca una manifestació contra Sánchez i demana el suport de Junts i el PNB a una moció de censura

El cap de l'oposició espanyola i líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat una manifestació a Madrid el pròxim 8 de juny contra les "pràctiques mafioses" del PSOE, arran de la publicació dels àudios d'una suposada enviada del partit socialista que volia aconseguir proves contra el cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. En una convocatòria de premsa sense preguntes, Feijóo ha demanat també a Junts i el PNB que li donin suport a una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez.

Feijóo vol que els ciutadans "alcin la veu" contra la "corrupció" i la "putrefacció" que, a parer seu, envolta Sánchez. "El PSOE, el govern -espanyol- i la família més directa del president estan envoltats de corrupció. Totes les persones de la seva confiança estan imputades o assenyalades", ha declarat el líder popular.

Després d'assegurar que el mandat de Sánchez està en "fase terminal", ha avisat que com més es resisteixi, "més gran serà la humiliació amb què se n'anirà". En aquest sentit, ha recalcat que les accions que s'estan coneixent per buscar la "impunitat" davant dels presumptes casos de corrupció és una cosa "incompatible" amb la igualtat i amb un sistema democràtic. Per això, a banda d'anunciar una protesta el dia 8 a Madrid, ha avançat una ofensiva del PP en l'àmbit polític, judicial i parlamentari. "Això ja va de decadència o neteja, mentides o integritat, clavegueres o decència. Democràcia o màfia", ha asseverat.

La convocatòria de Feijóo arriba el dia en què la jutgessa d'instrucció del cas de presumpta corrupció d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, ha proposat aquest dijous jutjar-lo per la presumpta comissió de dos delictes fiscals i un de falsedat documental. Així consta en una interlocutòria en què la jutgessa Inmaculada Iglesias conclou la investigació i dona trasllat a les parts perquè formulin els seus escrits d'acusació de cara al judici o sol·licitin l'arxivament de la causa.