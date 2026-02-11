Felipe González diu que votarà en blanc si Sánchez es presenta a les eleccions

L'expresident del PSOE i del govern espanyol Felipe González ha comparat aquest dimarts Pedro Sánchez amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, i ha considerat que la definició que va fer el ministre Óscar Puente, que el va qualificar de "puto amo", serveix també per a l'inquilí de la Casa Blanca. L'exdirigent considera que perquè hi hagi "un puto amo" necessita que hi hagi gent "amb actitud de servent" i aquest no és el costum del PSOE, diu. Per això, ha reblat que, si Sánchez es torna a presentar a les eleccions espanyoles, ell votarà en blanc. "No votaré als qui no em representen", ha dit.\r\n