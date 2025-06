Illa demana a Fernández pressionar el PP per l'oficialitat del català a la UE: «Sé que hi està d'acord»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres al president del PP català, Alejandro Fernández, que truqui al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la diputada al Parlament Europeu Dolors Montserrat perquè defensin l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE). "Li demano col·laboració. Sé que vostè hi està d'acord", ha dit Illa durant la sessió de control al ple del Parlament. El president ha demanat Fernández pressionar el PP després que Feijóo impulsés una campanya a les capitals europees governades pels populars per fer fracassar la votació al Consell d'Afers Generals de la UE de la setmana passada, votació que es va acabar ajornant per manca d'unanimitat.