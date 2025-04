Illa ratifica Paneque davant les crítiques de Junts al Parlament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l'ha ratificada en el càrrec davant les crítiques de Junts al Parlament. "La consellera Paneque té tota la meva confiança, està fent bona feina i la prova és l'acord pel decret per acabar amb els lloguers de temporada a Catalunya", ha afirmat. Això ha provocat una ovació del grup parlamentari socialista i del Govern a Paneque, que ha estat al punt de mira les darreres setmanes pel caos a Rodalies i que va ser reprovada pel Parlament, que també en va demanar el cessament. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha reclamat a Illa que compleixi amb el mandat parlamentari. "Si el Parlament és bo per investir, també ho és per destituir", ha afirmat Batet, que ha fet referència al gruix de competències que té el Departament que pilota Paneque. El cert, però, és que la competència per cessar un conseller és exclusiva del president, com li ha recordat Illa. "En aquesta cambra hi ha quatre persones que han tingut responsabilitats al Departament de Territori i alguns són de Junts; si ho haguessin fet diferent potser no tindríem tants problemes a Rodalies", ha afirmat el president.