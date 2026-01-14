Illa reivindica el nou finançament per «millorar els serveis públics» en un moment de canvis «accelerats» al món

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat el nou finançament autonòmic per “millorar els serveis públics” a Catalunya en un moment de canvis “accelerats al món”. En una intervenció aquest dimecres al matí a l’inici del plenari del Consell de la Catalunya Exterior, Illa ha defensat un reforç del “model europeu” d’estat del benestar amb polítiques públiques “sanitàries, educatives i en pensions” que asseguren un “mínim” d’igualtat de la societat. El president ha abordat amb els representants de la comunitat catalana a l’estranger l’aprenentatge del català i el vot exterior.\r\n