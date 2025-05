Illa, sobre el debat al Consell per l'oficialitat del català: «Donem suport a tot el que ajudi i no donem suport al que no ajudi»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que l'objectiu del Govern és que el català sigui llengua oficial a Europa el dia que els 27 han de decidir si ho avalen. Després que Finlàndia hagi demanat ajornar la votació perquè el tema "no està prou madur" el president ha evitat valorar la possibilitat de retirar el punt de l'ordre del dia. En ser preguntat per aquesta qüestió durant una atenció a mitjans des de Tòquio, Illa ha remarcat que el Govern "dona suport a tot el que ajudi a fer el català oficial a Europa i no dona suport a tot el que no ajudi aquest objectiu". El president té previst fer una declaració institucional un cop es conegui la decisió dels 27.