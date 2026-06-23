Joan Capdevila, exdiputat d’ERC, nou conseller dels Mercats i la Competència

El Consell de Ministres ha aprovat la proposta de nomenament de quatre nous consellers de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Juan José Ganuza Fernández serà el nou president de la Comissió Nacional, en substitució de Cani Fernandez, que ha ocupat el càrrec des del 2020. L’executiu ha proposat tres nous consellers: l’exdiputat d’ERC al Congrés Joan Capdevila, Marina Echebarria i Carmen Balsa.
L’executiu proposa formalment els nomenaments i ara Ganuza i els altres consellers hauran de comparèixer davant la Comissió d'Economia del Congrés per, posteriorment, ser nomenats per Consell de Ministres mitjançant un reial decret. El mandat és per un període de sis anys sense possibilitat de reelecció.
Joan Capdevila va ser diputat al Congrés entre el 2015 i el 2023. Persona de la confiança d’Oriol Junqueras -malgrat no ser militant d’ERC-, és coneixedor a fons del món econòmic. Al Congrés va presidir la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme. Membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries, Màster ACDV per la UAB, format a Esade i a Deusto Business School, estava ara vinculat a la consultoria d’afers estratègics en assumptes públics.
Amb 60 anys, Capdevila acumula anys de trajectòria política, sempre en posicions sobiranistes i progressistes des d'un catolicisme social. Va militar a UDC fins que va abandonar la formació per discrepància amb la línia política de Josep Antoni Duran Lleida. Una evolució on va coincidir amb Vicenç Pedret, també en l'entorn de Juqnueras i que recentment ha estat designat conseller d'Enagás.
Juan José Ganuza Fernández (1968) és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid i doctor en Economia per la Universitat Carlos III. Va completar la seva formació investigadora com a postdoctoral a la University of California Los Angeles (UCLA) i al prestigiós Institut d’Économie Industrielle de Tolosa, un dels centres de referència mundial en organització industrial i regulació. És catedràtic d'Economia i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra.