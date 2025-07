Junqueras avisa que la Hisenda catalana no pot estar «subordinada» a l'espanyola: «Coordinació sí, control no»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que el seu partit no acceptarà que es fixi un període de temps de subordinació de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a l'agència tributària espanyola. Segons ha dit en una entrevista a TV3, una cosa és col·laboració amb el frau fiscal i una altra cosa és control. Poques hores abans que es reuneixi la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, Junqueras ha deixat en l'aire si ERC hi donarà suport argumentant que no sap el "nivell de concreció" de l'acord i apel·la a la "prudència". D'entrada, però, creu que hagués estat millor que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, fos present a la reunió i remarca que si no apareix el concepte d'ordinalitat seria un "mal senyal".