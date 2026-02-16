Junqueras no assistirà a l'acte plurinacional de Rufián

Oriol Junqueras no assistirà a l'acte que ha organitzat Gabriel Rufián a Madrid per debatre sobre la proposta de llista plurinacional. "No m'ha convidat i no tinc previst assistir-hi", ha respost el president d'ERC durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu del partit. Junqueras sí que ha defensat que la seva obligació és "parlar amb tothom" i que desitja que l'acte d'aquest dimecres "vagi bé". El dirigent republicà sí que es veurà hores abans de l'acte amb Rufián en una reunió programada a Madrid amb els grups republicans al Congrés i al Senat. Els republicans asseguren compartir el diagnòstic que fa Rufián però Junqueras ha deixat clar que ERC es presentarà només a Catalunya, igual que Bildu al País Basc i el BNG a Galícia. I els partits espanyols? "Els animo a tenir la millor relació possible entre ells i a entendre's; els desitjo molta sort", ha sentenciat el president republicà, que ha deixat clar que no vol dir als partits estatals com han de fer les coses. Informa Lluís Girona.\r\n