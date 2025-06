Junts avisa que si hi ha un govern del PP no serà culpa seva, sinó de la «corrupció» del PSOE

El diputat de Junts al Congrés Josep Pagès ha dit aquest dimecres que si arriba un govern de PP i Vox no serà per culpa seva, sinó per la "corrupció a les files socialistes" i pel "pànic" al bloc d'esquerres. "Junts no som, ni hem estat mai, els seus socis ni els de cap partit espanyol, per això a nosaltres no ens cal gesticular, com sí que necessiten fer del primer a l'últim dels seus socis d'esquerres", ha apuntat durant la sessió de control al govern espanyol. Al torn de rèplica, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que els casos de corrupció el "repugnen" i ha ofert diàleg a Junts. "Hem arribat a acords que han suposat un avenç significatiu l'econòmic, social i institucional a Catalunya, el convido a seguir", ha reblat.