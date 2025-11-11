Junts creu que el PSOE fa «una nova aixecada de camisa» a ERC per l'ajornament de la proposta de l'IRPF

Junts creu que el PSOE fa "una nova aixecada de camisa" a ERC per l'ajornament de la proposta sobre la recaptació de l'IRPF. "Era el mínim dels mínims i ni tan sols han estat capaços d'acordar això", ha lamentat la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales. La formació creu que la negociació acabarà amb el PSOE guanyant temps i Catalunya perdent oportunitats i ha lamentat que ERC faci "marxa enrere" en aquesta proposició de llei al Congrés. Encara sobre finançament, Sales ha anunciat que presentaran una moció al pròxim ple del Parlament en què defensaran la publicació de les balances fiscals i que es compleixin les inversions amb Catalunya, tots dos assumptes en mans del govern espanyol.\r\n