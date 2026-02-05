Junts, ERC, Comuns i CUP demanen que el Defensor del Poble obri una investigació sobre les morts i abusos durant la mili

Junts, ERC, Comuns i la CUP han registrat una proposta de resolució al Parlament per sol·licitar a la Sindicatura de Greuges que insti el Defensor del Poble a obrir una investigació "exhaustiva i independent" sobre les morts i abusos comesos durant el servei militar obligatori. En un comunicat enviat aquest dijous, els grups argumenten que en els darrers mesos han emergit "nombrosos testimonis" que relaten situacions de vexacions, assetjaments, maltractaments i morts produïdes a les casernes en circumstàncies "no prou aclarides" i que cal "esclarir els fets". Així mateix, demanen que la investigació inclogui l'anàlisi de possibles responsabilitats institucionals, polítiques i militars.\r\n