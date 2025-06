El Suprem descarta ajornar la declaració de Koldo García

Koldo García, exassessor de José Luis Ábalos i un dels noms propis de la trama de corrupció per la compra de mascaretes i adjudicacions d'obra pública, ha demanat al Tribunal Suprem ajornar la seva declaració almenys un mes. García havia de declarar aquest dilluns, juntament amb Ábalos, que des de primera hora del matí és al tribunal. La defensa argumenta que necessita més temps per preparar la declaració, perquè no han tingut accés encara a tota la documentació de la investigació. El Suprem ha rebutjat la petició i l'ha amenaçat amb mesures cautelars si no es presenta a la declaració.