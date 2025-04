La candidatura continuista d'ERC a Barcelona assegura haver aconseguit l'aval d'un terç de la militància de cara al congrés que tindrà lloc aquest dissabte. En un comunicat, la llista "Endavant, Barcelona" -encapçalada per l'actual presidenta de la federació, Eva Baró, i la candidata a secretària general, Lourdes Arrando- ha assenyalat que han presentat més de 300 avals per concórrer a la votació. Està previst que s'enfrontin a la candidatura crítica amb l'actual direcció d'ERC, "Dignitat republicana", que aposta per Creu Camacho a la presidència i Miquel Colomé a la secretaria general. Lourdes Arrando, d''Endavant, Barcelona', ha assegurat que "aquestes xifres demostren la voluntat de la militància de Barcelona de buscar l’entesa per sobre la confrontació i de mirar al futur en comptes de quedar-se".