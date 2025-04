La candidatura dels crítics d'ERC, Dignitat Republicana, recull 263 avals per liderar la federació de Barcelona

La candidatura d'ERC Dignitat Republicana ha aconseguit 263 avals en el procés de recollida de suports per a les eleccions per liderar Esquerra Republicana a Barcelona. Aquesta xifra situa el projecte, segons consideren en un comunicat, com una alternativa sòlida per guanyar el 72è Congrès Regional Esquerra Barcelona. “Estem molt contents i agraïts pel suport rebut. Els 263 avals són una mostra clara que som un partit viu i que la necessitat de renovació és imperiosa” ha afirmat Creu Camacho i Guerra, la candidata a la presidència per Dignitat Republicana, qui ha fet una crida a no tenir por i a votar lliurement el proper dissabte 26 d’abril, en una jornada clau per decidir el futur d’ERC Barcelona. “Tenim projecte, tenim equip, tenim il·lusió i tenim la força de la militància. El 26 d’abril volem convertir la força d’aquests avals en un resultat que marqui l’inici d’una nova etapa”, ha posat de manifest Miquel Colomé, candidat a la secretaria general per Dignitat Republicana.