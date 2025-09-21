La CUP assegura que Aliança Catalana és un «instrument» de l'estat espanyol «per dinamitar l'independentisme»

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat que Aliança Catalana "és un instrument de l'estat espanyol per intentar dinamitar l'independentisme", com ha assegurat que ho va ser en el seu dia Ciutadans. Ho ha dit en declaracions als mitjans a l'Escola d'Estiu de la formació, durant la qual la CUP ha debatut sobre els reptes del nou curs polític.\r\n\r\nCasadevall ha assegurat que Aliança "no és una força independentista" i ha afegit que "es limita a parlar d'immigració". A més, ha dit que aquesta formació li va "molt bé" al PSC i al PSOE perquè els permet mostrar-se com a força "més moderada" contra l'independentisme. Ha afirmat que és un fet que "l'extrema dreta creix" i ha assegurat que des de la CUP la combatran "directament".\r\n\r\nAquestes declaracions arriben després que aquest diumenge La Vanguardia publiqués una enquesta on el partit de Sílvia Orriols aconsegueix 19 escons, 16 més dels que té actualment al Parlament, i com a conseqüència es posicionava com a la quarta força de l'hemicicle. En l'enquesta es contempla una pujada abrupta de l'extrema dreta a costa de Junts, que se suma a la minvada del PSC.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nAliança es dispara fins als 19 escons a costa de Junts i el PSC recula, segons una enquesta de «La Vanguardia» Marc Descals\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n