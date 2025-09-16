16 de setembre de 2025

Política

La CUP carrega contra Puigdemont: «Menys parlar de la tecnologia d'Israel i més del genocidi a Gaza»

  • La diputada de la CUP Laure Vega en una roda de premsa al Parlament -

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 11:57

Xoc entre la CUP i Carles Puigdemont per Israel. Laure Vega, portaveu parlamentària dels anticapitalistes, ha dit que les paraules de "tot un expresident" no poden passar desapercebudes: "No pot posar-se a parlar dels avenços tecnològics d'Israel mentre hi ha un genocidi a Gaza", ha sentenciat. Vega també ha recordat que Israel va facilitar la tecnologia de Pegasus al govern espanyol per espiar líders independentistes. Puigdemont havia declarat que veia un error boicotejar productes israelians i que calia rectificar després que es conegués que Israel boicotejaria el Mobile. "Han provocat el boicot d'un dels països tecnològicament més avançat del món", deia el president de Junts.

